Роскосмос: к Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни

Госкорпорация «Роскосмос» сообщает в своем Telegram-канале, что к Земле приближается крупный астероид. Отмечается, что размер космического тела составляет 1,3 км в диаметре. В Роскосмосе также сообщают, что астероид в четыре раза выше Эйфелевой башни. Предположительно, космическое тело пролетит около планеты 4 марта.

К Земле приближается крупный астероид 138 971 (2001 CB21). Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в четыре раза выше Эйфелевой башни. Ожидается, что астероид пролетит вблизи планеты 4 марта. Учёные квалифицируют его как «потенциально опасный», но он не столкнётся с Землей, т. к. пролетит от неё на расстоянии более 4,8 млн км, — говорится в Telegram-канале.

Ранее Роскосмос опубликовал 19 января кадры пролёта потенциально опасного астероида PC1 диметром около 1 километра во время его сближения с Землёй на минимальное расстояние. Как сообщается, астероид может представлять угрозу планете, так как пересекает орбиту Земли. Он делает один оборот вокруг Солнца за 572 дня.

Ранее учёные из Института прикладной математики РАН сообщили об обнаружении астероида с массой 18 тыс. тонн, который должен будет сблизиться с нашей планетой 5 апреля 2095 года.

Сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев рассказал, что астероиды диаметром 40–50 метров в случае падения на Землю могут привести к жертвам и разрушениям.