Самый мощный в мире ракетный двигатель испытали в России

https://static.news.ru/photo/f9d6bd34-415a-11eb-97e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Rogozin

Научно-производственное объединение «Энергомаш» (входит в структуру госкорпорации «Роскосмос») провело огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ, который планируется установить на первую ступень ракеты-носителя «Союз-5».

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter, что это стало первым полноразмерным испытанием двигателя.

Все параметры в норме, — написал глава госкорпорации.

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Ракету «Союз-5» начали разрабатывать в 2016 году взамен производимой на Украине модели «Зенит». Двигатель РД-171МВ является модернизированной версией своего предшественника, стоявшего на первой ступени «Зенита». На второй ступени также производившийся на Украине двигатель РД-120 заменят силовой установкой РД-0124МС.

Летом 2018 года Роскосмос заключил контракт на 61,2 млрд рублей с РКК «Энергия». Соглашение предусматривает создание и испытание «Союза-5». В рамках лётных тестов в 2023–2025 годах с Байконура планируется выполнить не менее трёх пусков новой ракеты. После окончания испытаний до 2036 года предполагается выполнять не менее двух пусков «Союза-5» в год. Выпускать ракету будет РКЦ «Прогресс».

Реализация совместного проекта России и Казахстана по пускам ракет «Союз-5» с Байконура оценивается в $916 млн.

Ранее специалисты головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш предложили построить «космическую пушку» для запуска спутников, передавал NEWS.ru. По их мнению, новые технологии и материалы позволяют воплотить в жизнь идею, которую впервые описал Жюль Верн в романе «Из пушки на Луну» в 1865 году.