Роскосмос и NASA осенью могут решить судьбу МКС

В октябре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава NASA Билл Нельсон могут обсудить варианты продления эксплуатации Международной космической станции. Возможно, что встреча глав двух космических ведомств произойдёт в октябре в ОАЭ на астронавтическом конгрессе. Об этом рассказал заместитель генерального директора госкопрорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Нельсон обещал до конца года приехать (в Россию), но, скорее всего, реальная встреча пройдёт в Дубае в октябре во время астронавтического конгресса, — сказал Савельев.

Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли в ходе встречи обсуждаться вопрос продления эксплуатации МКС.

В настоящее время, согласно договорённостям стран-участник, эксплуатация МКС возможна до 2024 года включительно. Обсуждается вопрос о её работе до 2028–2030 годов.

Ранее космонавты на МКС поздравили россиян с Днём государственного флага.