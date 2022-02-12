Роскосмос и ЕКА опубликовали новое фото поверхности Марса

Появился новый снимок поверхности Марса с частью равнины Аргир и кратером Гука. Его представили Роскосмос и Европейское космическое агентство (ЕКА), передаёт Lenta.ru. Главной особенностью снимка стали следы «пылевых дьяволов», возникающих после вихревого движения воздуха из-за разницы температур в атмосфере.

esa.int

Изображение было сделано камерой Cassis на борту орбитального аппарата ExoMars Trace Gas (TGO) 1 февраля 2021 года.

На фотографии виден так называемый хаотический рельеф: камни разного размера и формы, конические насыпи, хребты, холмы с плоскими вершинами. Но главной особенностью снимка являются тёмные следы (на фото они выглядят синими из-за фильтра) от вихрей пыли, которые возникают как на Марсе, так и на Земле, когда тёплый воздух быстро поднимается в более холодную зону.

Аппарат прибыл на Марс в 2016 году и с 2018 активно изучает поверхность планеты. Он не только делает снимки, но также занимается мониторингом атмосферных газов и определяет места, которые могли бы хранить под поверхностью воду.

Ранее глава SpaceX Илон Маск рассказал, что на колонизацию Марса потребуется около $1 трлн. При этом разового полёта туда будет недостаточно — необходимо доставить средства коммуникации, медицинское оборудование и многое другое.