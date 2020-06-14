Роскосмос и Arianespace планируют возобновить пуски «Союзов» из Куру

https://static.news.ru/photo/56671f76-aecb-11ea-957d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martina Herzog/dpa/Global Look Press

Представители Роскосмоса и Arianespace рассматривают возможность возобновления пусков ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

По словам представителя пресс-службы госкорпорации, сейчас участники переговоров обсуждают сроки начала запусков, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» стартовала 21 марта. Она вывела на орбиту 34 британских спутника связи. В 2020 году Россия выводила на орбиту британские спутники уже дважды, всего планируется совершить 21 такой запуск. В общей сложности на околоземной орбите должна развернуться сеть из 648 аппаратов, что позволит обеспечить круглосуточную связь по всей Земле.