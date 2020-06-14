Роскосмос и Arianespace планируют возобновить пуски «Союзов» из Куру

Представители Роскосмоса и Arianespace рассматривают возможность возобновления пусков ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса.
По словам представителя пресс-службы госкорпорации, сейчас участники переговоров обсуждают сроки начала запусков,
Как писал NEWS.ru, ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» стартовала 21 марта. Она вывела на орбиту 34 британских спутника связи. В 2020 году Россия выводила на орбиту британские спутники уже дважды, всего планируется совершить 21 такой запуск. В общей сложности на околоземной орбите должна развернуться сеть из 648 аппаратов, что позволит обеспечить круглосуточную связь по всей Земле.
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