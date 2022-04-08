Роскосмос доложит Путину позицию по сотрудничеству на МКС

Позиция Роскосмоса в отношении сотрудничества с партнёрами по Международной космической станции в ближайшее время будет доведена до президента РФ Владимира Путина, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он напомнил, что госкорпорация направила обращение к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с призывом повлиять на отмену санкций против трёх основных российских предприятий, обеспечивающих безопасность МКС.

Вопрос нашей позиции на днях обсуждался на набсовете Роскосмоса, в состав которого входят представители ключевых министерств и ведомств, связанных с работой Роскосмоса, а возглавляет его профильный вице-премьер. Планируем доложить нашу позицию президенту в ближайшее время, — сказал Рогозин.

Он уточнил, что под рестрикции попали РКЦ «Прогресс», «Российские космические системы» и головной институт ЦНИИмаш. Гендиректор Роскосмоса отметил, что в составе последнего — Центр управления полётами, и именно эти три организации обеспечивают безопасную эксплуатацию МКС.

Ранее Рогозин заявил, что Россия и КНР в состоянии обсуждать совместное производство модулей для китайской орбитальной станции «Тяньгун». Руководитель госкорпорации добавил, что и в пилотируемой космонавтике страны могут тесно сотрудничать.