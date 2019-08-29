Международная космическая станция Международная космическая станция Фото: NASA

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил подготовить проект двустороннего соглашения с Европейским космическим агентством (ЕКА) о полётах астронавтов на МКС на российских кораблях «Союз». Об этом гендиректор корпорации написал в Twitter.

Накануне глава ЕКА Ян Вернер заявил, что агентство готово и далее отправлять своих астронавтов на МКС на «Союзах», но окончательное решение по этому вопросу не принято.

Ранее News.ru писал, что российские космонавты будут летать на американских кораблях Starliner в рамках программы взаимного обмена в составах экипажей. Полёты начнутся после подтверждения качества и безопасности кораблей.

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