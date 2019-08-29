https://static.news.ru/photo/86becd10-ca2c-11e9-87c0-fa163e074e61_660.jpg Международная космическая станция Фото: NASA

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил подготовить проект двустороннего соглашения с Европейским космическим агентством (ЕКА) о полётах астронавтов на МКС на российских кораблях «Союз». Об этом гендиректор корпорации написал в Twitter.

Европейское космическое агентство (ЕКА) готово отправлять своих астронавтов на МКС на российских пилотируемых кораблях. Поручение о разработке соответствующего прямого двустороннего соглашения @roscosmos с ЕКА дано https://t.co/36JYNgitZk — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 августа 2019 г.

Накануне глава ЕКА Ян Вернер заявил, что агентство готово и далее отправлять своих астронавтов на МКС на «Союзах», но окончательное решение по этому вопросу не принято.

Ранее News.ru писал, что российские космонавты будут летать на американских кораблях Starliner в рамках программы взаимного обмена в составах экипажей. Полёты начнутся после подтверждения качества и безопасности кораблей.