https://static.news.ru/photo/63d51c8a-d9f6-11e9-b161-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Роскосмос до конца 2019 года определится с локацией центра подготовки космонавтов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

Мы смотрели Приэльбрусье и Архыз, это уникальные места с точки зрения горной подготовки, парашютной подготовки, есть места локации, есть огромный интерес глав республик. В Чечне есть аналогичные возможности, хотим ещё посмотреть Дагестан, — заявил Рогозин.

В августе Дмитрий Рогозин на встрече с участниками Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук» в Ставропольском крае говорил, что российские космонавты могут получить новый центр подготовки — на Северном Кавказе.

Кроме того, космонавтов планируют обучать в Чечне. Начальник центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал, что с 2020 года на базе Российского университета спецназа в Чечне будут проводиться курсы выживания в дикой среде и оказания медицинской помощи, а также альпинистская и воздушно-десантная подготовка, писал News.ru.