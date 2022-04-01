Рогозин заявил, что Россия может подготовить экспедицию на Луну

Отечественная ракетно-космическая отрасль в настоящее время может подготовить человека к полёту на Луну и планеты Солнечной системы, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, технологии для обеспечения долгосрочных экспедиций уже есть.

Фактически сегодня <...> достигли необходимых компетенций, которые позволяют обеспечивать долгосрочные космические миссии, не только околоземные, но в будущем, соответственно, эти технологии потребуются и для полёта на Луну, и, может быть, к другим планетам Солнечной системы, — сказал Рогозин.

Ранее в Роскосмосе рассказали о планах запустить в 2024 году автоматическую межпланетную станцию «Луна-26». Она будет заниматься исследованием поверхности спутника Земли, его минерального состава, а также поиском воды. Кроме того, аппарат будет отслеживать деятельность иностранных лунных спутников.

Участник советской «Лунной программы» Владимир Климов ранее заявил, что Россия не отказалась от планов по освоению Луны. По его словам, уже готов эскизный проект ракетно-космического комплекса, который доставит туда отечественных космонавтов.

Климов подчеркнул, что необходимо не только отправить человека на Луну, но и сформировать программу освоения спутника Земли, а также подготовить всё необходимое для её реализации.