Рогозин заявил, что разработка метановой ракеты «Амур-СПГ» не планируется

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в РФ не собираются создавать ракету-носитель «Амур-СПГ» до тех пор, пока не завершится эксплуатация «Союза-2». Он подчеркнул, что ракета «Союз» была модернизирована и показала высокие характеристики, пишет РИА Новости

Что касается ракеты «Амур-СПГ», то она появится тогда, и никак не раньше, когда мы почувствуем, что пора завершать эксплуатацию «Союза-2», — заявил он.

Рогозин также подчеркнул, что к 2024 году будет разработан метановый двигатель РД-0169. Затем начнутся его испытания.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что госкорпорации сейчас нужны не ракеты, а космические корабли. Ракет-носителей, отметил он, у оператора сейчас в достатке. Также он сказал, что инженерам и учёным необходимо более активно использовать технические наработки в космическом двигателестроении и «вычерпать» их до конца.