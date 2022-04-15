Рогозин заявил, что через год «Полёт» будет производить ракеты «Ангара»

Через год производственное объединение «Полёт», расположенное в Омске, сможет производить по восемь тяжёлых ракет-носителей «Ангара-А5» в год, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В эфире телеканала «Россия-24» он уточнил, что инженеры машиностроительного предприятия также будут разрабатывать по две лёгких ракеты «Ангара-1.2» в в течение года. Таким образом предприятие покроет «все потребности» Минобороны и Роскосмоса.

На сегодняшний момент мы имеем возможность на нашей омской сибирской площадке производить не менее четырёх тяжёлых ракет «Ангара» и не менее двух лёгких. А через год будем производить восемь тяжёлых ракет «Ангара» и две лёгкие, что полностью закрывает все потребности любого заказчика, будь то Роскосмос или Министерство обороны, — заявил он.

Ранее Рогозин заявил в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, что госкорпорация полностью отказалась от поставок из-за рубежа при строительстве космодрома Восточный. Он пояснил, что Роскосмос наладил собственное производство баллонов сжатых газов, которые ранее покупал у Южной Кореи.

Напомним, что глава Роскосмоса рассказал о потребностях госкорпорации. По его словам, предприятию сейчас нужны не ракеты, а космические корабли. Ракет-носителей, отметил он, у оператора сейчас в достатке. Также он сказал, что инженерам и учёным необходимо более активно использовать технические наработки в космическом двигателестроении и «вычерпать» их до конца.