Рогозин запросит позицию главы NASA о невыдаче визы российскому космонавту

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин направит запрос главе NASA Биллу Нельсону касательно отказа в выдаче американской визы российскому космонавту Николаю Чубу. Он должен был принять участие в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона. США без объяснения причин отказали в выдаче визы Чубу, который должен будет отправиться на МКС в 2023 году.

А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы NASA по этому инциденту, — написал Рогозин в своём Twitter-аккаунте.

Чуб — член дублирующего состава экипажа экспедиции МКС-68. Полёт данного экипажа на МКС запланирован на сентябрь 2022 года на корабле «Союз МС-22». Также Чуб входит в состав основной экспедиции МКС-69, которая отправится на станцию весной 2023-го.

Ранее сообщалось, что Роскосмос совершит около 30 пусков космических ракет в 2022 году. По словам Рогозина, первый пуск намечен на 10 февраля из французской Гвианы.

Также в Роскосмосе сообщили, что запуск пилотируемого корабля «Союз МС-21» запланирован на 18 марта с космодрома Байконур. К МКС должны отправиться космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Всего же в 2022 году должны состояться два пилотируемых запуска российских кораблей.