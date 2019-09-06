https://static.news.ru/photo/f3af53b2-d0b8-11e9-a008-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пока нет оснований менять подрядчика на строительстве космодрома Восточный.

По его словам, президент РФ Владимир Путин отказался от идеи смены подрядчика, ссылаясь на то, что у Роскосмоса есть все необходимые ресурсы, чтобы самостоятельно справиться с поставленной задачей.

Да, президент от этой идеи отказался, - сообщил Рогозин

Ранее глава Роскосмоса рассказывал, что строительству второй очереди космодрома Восточный мешают погодные условия. Нетипичные для этого сезона дожди заливают котлован. При этом он подчеркнул, что строительство не отстаёт от графика. Все работы должны быть закончены в 2022 году, первый пуск ракеты «Ангара» назначен на 2023 год.

Как писал News.ru, российский лидер Владимир Путин призвал строго следовать графику строительства космодрома Восточный. Он также дал поручение оптимизировать себестоимость продукции Роскосмоса, обеспечив при этом её качество и надёжность. Всё это необходимо для снижения стоимости космических пусков.