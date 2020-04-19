Рогозин усомнился в экономической эффективности многоразовых ракет SpaceX

https://static.news.ru/photo/d3e2a794-8267-11ea-b1e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поставил под сомнение экономическую эффективность принципов полета многоразовых ракет компании SpaceX.

По его словам, «на прибыль можно выйти» только при десятикратном использовании возвращаемых ступеней. Он отметил, что к такому выводу пришли российские и американские эксперты. При этом Рогозин подчеркнул, что у SpaceX «нет таких результатов», передаёт «Интерфакс».

На самом деле никто экономику пусков этой компании не знает, они ее тщательно скрывают, и понятно почему, — сказал Рогозин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Роскосмос» повысил свою коммерческую привлекательность для иностранных партнеров, снизив стоимость ракетных пусков. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.