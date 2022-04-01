Рогозин: США не будут отменять санкции против России в космической отрасли

США не собираются отменять санкции, введённые в отношении предприятий российской ракетно-космической отрасли, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, госкорпорация примет решение о взаимодействии с партнёрами по Международной космической станции (МКС) после того, как проведёт анализ и доложит руководству России.

Санкции никто не отменяет, — сказал он.

Рогозин также написал в своём Telegram-канале, что главы NASA, Европейского и Канадского космических агентств считают, что санкции не вредят сотрудничеству по Международной космической станции (МКС), либо они вовсе не хотят заниматься вопросом их отмены.

По его словам, позиция иностранных партнёров по МКС понятна — ограничительные меры сняты не будут, но там, где надо, они не будут работать. При этом американский и канадский ответы написаны практически под копирку, отметил Рогозин.

При этом, опасаясь разрушения сотрудничества на МКС, где роль России имеет принципиально важный характер для обеспечения жизнеспособности и безопасности станции, западные партнёры дают понять, что в действительности санкции в части работ в интересах МКС работать не будут, — подчеркнул глава Роскосмоса.

В частности, он прокомментировал ответ руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билла Нельсона, который заявил, что NASA продолжит сотрудничать с американскими федеральными ведомствами, чтобы обеспечить бесперебойную работу, в том числе и российских партнёров по МКС. По мнению главы Роскосмоса, это лишь «в каком-то смысле изъятие из санкций».

США ввели санкции против космической отрасли России после начала российской специальной военной операции на Украине. Под ограничительные меры, в частности, попали предприятия Роскосмоса — АО Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», акционерное общество Салаватский химический завод, Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева.

В ответ на санкции Рогозин заявил, что Роскосмос больше не будет поставлять ракетные двигатели в США и сосредоточится на создании спутников двойного назначения. По его словам, также будет прекращено и сотрудничество с NASA по экспериментам на МКС.

В середине марта Рогозин направил NASA и другим партнёрам по МКС требование снять санкции с предприятий Роскосмоса. По его словам, иностранные партнёры не объяснили компании причины и содержание введённых ограниченных мер.