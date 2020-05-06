Рогозин сравнил с вторжением в Ирак план Трампа по освоению Луны

https://static.news.ru/photo/29962632-8fcb-11ea-9965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил планы Соединённых Штатов по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.

Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак. Инициируется создание «коалиции согласных», а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, — вперёд, к поставленной цели, — сообщил руководитель ведомства в Twitter.

Как писал NEWS.ru, указ американского президента Дональда Трампа об освоении спутника Земли отвергает Соглашение о деятельности государств на Луне и на других небесных телах, принятое Генассамблеей ООН в 1979 году. Документ не рассматривает космическое пространство в качестве всеобщего достояния и устанавливает приоритет США на его коммерческое исследование.

Между тем в экспертном сообществе есть мнение, что добыча полезных ископаемых на космических телах, даже близких к Земле, является экономически нецелесообразной. В этой связи инициатива Трампа может рассматриваться лишь как популистская затея.