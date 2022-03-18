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Рогозин сообщил, что российская миссия полетит на Марс без марсохода

Рогозин: российская космическая миссия отправится на Марс без марсохода
00:55, 19 марта 2022
Рогозин сообщил, что российская миссия полетит на Марс без марсохода Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press
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В российской миссии на Марс не будет марсохода. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, чьи слова приводит РИА Новости. По его мнению, данное устройство не требуется для научно-исследовательской миссии. Россия проведёт её самостоятельно вместо отменённой Европейским космическим агентством (ESA) миссии «ЭкзоМарс-2022».

Нужен ли там некий марсоход? Я думаю, что он и не нужен, потому что сам посадочный модуль является научно-исследовательской станцией самостоятельной. И его будет достаточно для реализации этой миссии, — сказал Рогозин.

Он добавил, что повторить посадочный модуль «Казачок», который Россия делала для миссии «ЭкзоМарс», не составит труда.

Целью совместного проекта «Роскосмоса» и ESA «ЭкзоМарс» был поиск доказательств существования в прошлм и настоящем жизни на Марсе. Проект был расчитан на два этапа, в рамках первого в 2016 году были запущены два осмических аппарата — орбитальный Trace Gas Orbiter (TGO), предназначенный для наблюдения аз атмосферой и поверхностью планеты., и посадочный модуль Schiaparelli, необходимый для отработки посадки.

В рамках второго этапа на Марс также должна была отправиться российская посадочная платформа «Казачок» с европейским автоматическим марсоходом Rosalind Franklin.

7 марта совет ESA признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» Дальнейшие шаги в этом вопросе должен определить глава европейского агентства Йозеф Ашбахер.

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