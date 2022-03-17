Рогозин заявил, что Роскосмос самостоятельно отправит миссию на Марс

Роскосмос через несколько лет сможет самостоятельно организовать миссию на Марс, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин после отказа Европейского космического агентства (ЕКА) от сотрудничества по миссии ExoMars. Он признал, что для этого России может потребоваться несколько лет.

Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем «Ангара» и с нового стартового комплекса космодрома Восточный проведём самостоятельно эту исследовательскую экспедицию, — сообщил Рогозин в своём Telegram-канале.

По его словам, отказ ЕКА от сотрудничества является очень печальным событием для всех энтузиастов космоса и означает, что в сентябре 2022 года совместная российско-европейская миссия на Марс будет отменена.

Ранее научный журналист Карл Урбан уже предрёк разрыв сотрудничества России и Европы по проекту ExoMars. Он рассказал, что предполагался запуск к Красной планете европейского марсохода. Его посадочный модуль разработали в РФ, там же должен был состояться и старт миссии. Эксперт указал, что «многие ожидают» заявления от ЕКА об отмене запуска.