В Роскосмосе заявили о необходимости разработки нового космического пилотируемого корабля.
По словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, новый корабль должен будет применяться для полётов на низких орбитах, которые смогут использоваться для заправки, ремонта и испытаний космических аппаратов.
Об этом глава Роскосмоса сказал во время выступления на торжественном мероприятии в честь 60-летия Центра подготовки космонавтов,
Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Рогозин заявил о появлении у него зависимости от запуска космических ракет. Он также отметил, что принимая решение о пуске ракеты, он создаёт «боевую атмосферу» на космодроме и подбадривает космонавтов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен