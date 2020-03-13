https://static.news.ru/photo/f616edbc-6542-11ea-8c30-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Roscosmos/facebook.com

В Роскосмосе заявили о необходимости разработки нового космического пилотируемого корабля.

По словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, новый корабль должен будет применяться для полётов на низких орбитах, которые смогут использоваться для заправки, ремонта и испытаний космических аппаратов.

Об этом глава Роскосмоса сказал во время выступления на торжественном мероприятии в честь 60-летия Центра подготовки космонавтов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Рогозин заявил о появлении у него зависимости от запуска космических ракет. Он также отметил, что принимая решение о пуске ракеты, он создаёт «боевую атмосферу» на космодроме и подбадривает космонавтов.