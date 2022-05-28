Рогозин рассказал о российско-китайской базе на Луне Рогозин: России и Китая близки к подписанию соглашения по лунной станции

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Межправительственное соглашение между РФ и КНР по созданию совместной научной станции на Луне близится к подписанию, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». Летом 2021 года Роскосмос и Китайское национальное космическое управление (CNSA) во время Глобальной конференции по исследованию космического пространства (GLEX-2021) продемонстрировали дорожную карту по Международной научной лунной станции. Строительство космического объекта должно завершиться к 2035 году.

С Китаем мы сейчас находимся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной научно-исследовательской базы, — сказал Рогозин.

9 мая 2021 года Россия и Китай подписали меморандум по созданию Международной научной лунной станции (МЛНС).

МЛНС представляет собой комплекс экспериментально-исследовательских средств, который создаётся на поверхности Луны или на ее орбите. Он предназначен для проведения научно-исследовательских работ, в том числе исследования и использования земного спутника, наблюдения, фундаментальных экспериментов и проверки технологий. Комплекс может длительное время эксплуатироваться беспилотно, с перспективой присутствия человека на Луне.