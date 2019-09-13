https://static.news.ru/photo/6c9b4b56-d53b-11e9-9e24-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новые ракеты «Союз-5» и «Союз-6», которые создаёт Роскосмос, будут готовы «драться» за коммерческий рынок запусков с зарубежными носителями, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, эти крайне востребованные средства выведения составят конкуренцию любому американскому и иному производителю.

Разработка ракеты «Союз-5» ведётся с 2016 года. Она заменит ракеты «Зенит». Первый старт планируется провести в 2023 году.

Также недавно появилась информация о работе над ракетой «Союз-6». Её отличие от «Союза-5» будет заключаться в том, что она будет использовать на первой ступени двигатель РД-180 вместо РД-171.

Как писал News.ru, ранее Рогозин сообщил, что новая ракета-носитель «Союз-5» создаётся не только для нужд государства, но и для коммерческого рынка. По цене она будет конкурировать с американскими ракетами.