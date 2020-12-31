Рогозин рассказал, когда Роскосмос отправит космонавтов к Луне

https://static.news.ru/photo/a25eb1c0-4b86-11eb-949a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия впервые отправит корабль с космонавтами на облёт Луны в 2028 году. Такие планы подтверждал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Изначально планировалось, что облёт спутника Земли космонавтами состоится в 2029 году.

И в 2028 году мы должны отправить экипаж на облёт Луны, и в 2030-м посадить наш экипаж на Луну, — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее планировалось, что для отправки космонавтов на Луну будет использована ракета-носитель сверхтяжёлого класса «Енисей». В декабре стало известно, что для этого решено применять ракету «Ангара-А5В».

При этом в 2027 году в облёт Луны может отправиться новый космический корабль «Орёл».

Первые испытания «Орла» должны состояться в 2023 году на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году — пилотируемый полёт корабля к Международной космической станции, писал NEWS.ru.