Рогозин рассказал о военных экспериментах на МКС

https://static.news.ru/photo/b2be5b02-c506-11eb-ab72-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что как зарубежные астронавты, так и российские космонавты выполняли на Международной космической станции эксперименты в интересах военных своих стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Наши американские коллеги проводили некоторые эксперименты в интересах своего министерства обороны, и у нас первое время тоже было несколько экспериментов, таких по сути гражданских, не связанных с применением оружия, но тем не менее заказчиком, в том числе, выступало Минобороны, — рассказал Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава Роскосмоса, в частности, отметил, что космонавты занимались целенаправленным наблюдением за определёнными районами Земли. Рогозин подчеркнул, что программа МКС такие действия не запрещает.

Другое дело, что когда у вас станция международная, то вы друг за другом подглядываете. Поэтому вы ограничены в свободе проведения каких-то экспериментов, — отметил глава госкорпорации.

Рогозин также коснулся темы создания национальной космической станции. По его словам, этот проект будет стоить «не десятки миллиардов рублей», а намного меньше. Гендиректор Роскосмоса указал, что базовый научно-энергетический модуль для этой станции уже находится в высокой степени готовности, на его доработку потребуется четыре-пять лет.

Ранее Рогозин сообщил, что попросит нового главу NASA Билла Нельсона ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении предприятий России.