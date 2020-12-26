Рогозин озвучил глобальную цель России в космосе

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал глобальную цель России в космосе. По его мнению, экспансия в космос будет способствовать росту качества жизни.
Таким образом он ответил на вопрос одного из пользователей соцсетей о целях страны в космосе. Некто vilchinskydenis поинтересовался этим в посте Рогозина о подготовке к пуску ракеты «Союз-2» Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной, — написал Рогозин в своём Twitter.
В свою очередь пользователь признал, что это звучит красиво, но цель уж больно расплывчатая. Он привёл в пример Space X, за запусками которой следит весь мир, потому что у Илона Маска есть чёткие и понятные цели — попасть на Марс и сделать спутниковый Интернет. При этом он к ним успешно двигается и за этим интересно наблюдать.
Ранее глава Роскосмоса сообщил, что первые пилотируемые миссии РФ на Луну осуществят с помощью нескольких стартов ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжёлом «Енисее». По его словам, «Ангара» в новых модификациях (5М, 5В) станет главным средством доставки тяжёлой полезной нагрузки и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса.
«Ангара» — семейство ракет-носителей производства РФ от лёгкого до тяжёлого класса. Технология создания подразумевает использование экологически чистых компонентов топлива. До этого «Ангару-1.2ПП» запускали в июле 2014-го, а тяжёлую «Ангару» — 23 декабря того же года, писал NEWS.ru.