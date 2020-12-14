Рогозин рассказал о следующих пусках ракет семейства «Ангара»

https://static.news.ru/photo/eff59528-3e04-11eb-893d-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos/twitter.com

Два пуска ракет-носителей семейства «Ангара» планируется осуществить в 2021 году, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальных сетях. Старт «Ангары-А5» 14 декабря с космодрома Плесецк является третьим для аппарата данного класса и первым за шесть лет.

Два пуска в следующем году, — ответил руководитель госкорпорации на вопрос одного из подписчиков.

Он не стал уточнять, полёты каких именно ракет запланированы — лёгкого или тяжёлого классов. Впрочем, в мае 2019 года из материалов Минобороны РФ, размещённых на портале госзакупок, стало известно, что в 2019–2021 годах намечаются четыре старта «Ангары»: одной лёгкой и трёх тяжёлых «Ангара-А5». Из них проведён только один — 14 декабря.

Старт изначально был назначен на 28 ноября, но его отложили по техническим причинам. Предварительно ракета прошла испытания и тестовую заправку, после чего её отправили в монтажно-испытательный корпус. В Роскосмосе сообщили, что область падения отделяющихся частей ракет-носителей будет частично расположена на территориях Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов. Жителей близлежащих территорий попросили воздержаться от посещения района падения частей ракеты-носителя в момент её запуска, а при обнаружении фрагментов сообщить об этом в департамент защиты населения и территории Томской области.

Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал «нервным срывом» реакцию вице-президента США Майка Пенса на запуск Россией межконтинентальных баллистических ракет. Американский политик в ходе заседания Национального космического совета заявил, что США лидируют в космической гонке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны Китая и России. Он подчеркнул, что именно для защиты интересов США в космосе были созданы космические силы. Пенс заявил, что это соревнование, которое «США выигрывают сегодня и будут выигрывать в предстоящих поколениях», писал NEWS.ru.