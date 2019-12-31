Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не разделяет восторгов тех россиян, кто с воодушевлением относится к деятельности гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца Blue Origin Джеффа Безоса. Он назвал это «вечным почитанием всего западного», которое преподносится общественности «в красивой обёртке».
Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу вот этого ребячьего восторга этих сект свидетелей илоновых. Тех, которые явно преувеличивают или описывают деятельность Маска в ущерб оценке наших российских компаний, — сказал Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».
При этом он заверил, что относится к деятельности Маска и Безоса «с большим уважением». Однако отметил, что «каждый должен заниматься своим делом». Именно поэтому, по его словам, в «Роскосмосе» не устраивают «шоу» из каждого пуска.
Ранее, как писал NEWS.ru, в США предрекли крах России как космической державы.