https://static.news.ru/photo/d93855fa-2be5-11ea-8f99-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не разделяет восторгов тех россиян, кто с воодушевлением относится к деятельности гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца Blue Origin Джеффа Безоса. Он назвал это «вечным почитанием всего западного», которое преподносится общественности «в красивой обёртке».

Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу вот этого ребячьего восторга этих сект свидетелей илоновых. Тех, которые явно преувеличивают или описывают деятельность Маска в ущерб оценке наших российских компаний, — сказал Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом он заверил, что относится к деятельности Маска и Безоса «с большим уважением». Однако отметил, что «каждый должен заниматься своим делом». Именно поэтому, по его словам, в «Роскосмосе» не устраивают «шоу» из каждого пуска.

Ранее, как писал NEWS.ru, в США предрекли крах России как космической державы.