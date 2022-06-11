Рогозин рассказал о «самоедстве» новой космической станции России

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Российская орбитальная служебная станция (РОСС)

На новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС) собираются внедрить возможность создавать новые детали из уже отработавших, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что работы по такому исследованию носят условное название «Самоед». Их уже включили в эскизное проектирование РОСС.

Мы даже закладываем в работу по эскизному проектированию РОСС возможности, которые позволят иметь на борту станции некие конструкции, которые подлежат возможному разрушению, расщеплению на порошок, который будет использоваться для «выпечки» деталей и дальнейшего ремонта узлов станции, — сказал Рогозин.

Ранее в Роскосмосе говорили, что подобные технологии собираются использовать достаточно широко. На борту РОСС хотят начать перерабатывать космический мусор, чтобы получать из него необходимые для ремонта и исследований материалы.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что при помощи унификации оборудования для спутников российские специалисты в области космоса смогли в полтора раза ускорить поставки бортовой аппаратуры. Новый подход позволяет ускорить поставки бортовых систем, а также сохраняет качество и надежность продукции. С помощью этого метода, рассказали в госкорпорации, будут созданы новые российские спутники.