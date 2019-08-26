https://static.news.ru/photo/c99a6ffe-c8ab-11e9-81c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Робот, который в обозримом будущем выполнит выход в открытый космос, будет совсем не похож на человека. Его действия будут выглядеть иначе, чем действия космонавта. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Как только добьёмся возможности оперирования мелкими инструментами для проведения ремонтных работ антропоморфным роботом-аватаром, произойдёт реконфигурация этой платформы <...> как только мы будем готовы, мы обеспечим полёт этой машины. Конечно, он будет выглядеть не совсем как человек, — цитирует его ТАСС .

По его словам, передвижения этого робота будут непривычными. Действиями машины будет управлять оператор из ЦУПа.

Ранее News.ru писал, что пилотируемый космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот, успешно пристыковался к МКС. Стыковка прошла в автоматическом режиме. На МКС робот будет находиться до 6 сентября, возвращение на Землю запланировано на 7 сентября.