Рогозин рассказал о подготовке трёх лунных миссий

В третьем квартале 2022 года с космодрома Восточный планируется отправить аппарат «Луна-25», наземные испытания которого находятся на финальной стадии, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, если миссия будет удачной, планируется также запуск аппаратов «Луна-26» и «Луна-27», пишет ИА SM-News.

Если мы стартуем, штатно садимся, берём пробы водяного льда, убеждаемся в правильности расчётов наших учёных из Института космических исследований, то дальше будет «Луна-26». Это окололунный летательный исследовательский аппарат. И после него будет тяжёлый посадочный аппарат «Луна-27», — рассказал Рогозин.

По его словам, сейчас из-за западных санкций у космической отрасли появилась возможность заменить зарубежные приборы на российские аналоги. Рогозин считает, что «европейская баба с возу — русской кобыле легче». После завершения трёх лунных миссий, запланированных на ближайшие годы, Россия начнёт сотрудничество с Китаем в данной сфере.

В конце декабря Рогозин заявил, что Россия вряд ли будет проводить новые испытания противоспутникового оружия. Так он отреагировал на опасения главы NASA Билла Нельсона о том, что такие испытания могут отрицательно повлиять на ход переговоров по продлению работы МКС. Кроме того, комментируя ситуацию со сбитым в рамках испытаний Минобороны России старым спутником, он отметил, что будущие войны начнутся в космосе.