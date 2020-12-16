Рогозин рассказал о первом пуске с Восточного в 2021 году

С Восточного прошло пять пусков ракет «Союз-2», из них один аварийный. В 2021 году на орбиту Земли предстоит вывести 36 спутников связи OneWeb из Великобритании.
Ранее NEWS.ru сообщал, что члены совета директоров Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), являющегося «дочкой» Роскосмоса, приняли решение о досрочном прекращении полномочий гендиректора ЦЭНКИ Андрея Охлопкова. Ему не будут выплачены компенсации за досрочное расторжение трудового договора из-за срывов сроков строительства на космодроме Восточный.