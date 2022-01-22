Рогозин рассказал о новых планах по туристическим полетам в космос

Роскосмос планирует активно начать занматься космическим туризмом. Для этого в два раза будет увеличен выпуск кораблей «Союз МС». Об этом журналу «Русский космос» рассказал глава корпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, первым шагом на пути продвижения космического туризма в РФ стал запуск корабля с японскими туристами в 2021 году.

Мы планируем увеличить выпуск кораблей «Союз МС» с двух до четырех в год, используя два корабля для выполнения полетов в рамках Федеральной космической программы, а два — для предоставления туристических услуг, — рассказал Рогозин.

Он напомнил. что один из достижений 2021 года стал запуск космического корабля с туристами из Японии на борту. Этот полёт Рогозин назвал сигналом к возращению услуг космического туризма в стране.

Осенью 2021 года также стало известно, что российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала суборбитальный корабль для полётов космических туристов и высотных прыжков с парашютом. Участники полёта смогут находиться в скафандре в открытом космосе, сам корабль продержится в невесомости около трёх минут, а максимальная скорость снижения не превысит 1 километра в секунду.

Также космические туристы получат возможность совершить прыжок с парашютом с высоты до 100 километров.