https://static.news.ru/photo/6fe6cd22-d9fe-11e9-a9e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Zelentsov/Global Look Press

Пистолеты для российских космонавтов уже тестируют. Оружие может войти в носимый аварийный запас (НАЗ) экипажей к 2021 году. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Оружие уже, по сути дела, тестируется, мы в процессе. Думаю, через полтора года, скорее всего, вполне вероятно, войдёт в состав НАЗ, — цитирует Рогозина ТАСС .

Гендиректор Роскосмоса рассказал, что решение о разработке трёхствольного пистолета, где два ствола имеют калибр 12,5 мм, а другой — 5,45 мм, было принято в советское время. Тогда пистолет входил в экипировку экипажей. Сейчас такого оружия нет.

Из-за того, что пилотируемые программы переносятся на космодром Восточный, такая необходимость возникла. Дело в том, что посадка корабля может произойти в малонаселённой местности, покрытой дикими лесами, пояснил Рогозин.

Космонавты высказываются о том, что хорошо, если бы в комплекте было нечто подобное. Конечно, современного образца. Для обеспечения поддержки экипажа с точки зрения сигнальных огней и с точки зрения оружия, которое может понадобиться в диком лесу, — уточнил он.

В понедельник гендиректор НПП «Звезда», которое производит аварийные наборы для космонавтов, Сергей Поздняков сообщил, что никаких обращений от Роскосмоса о включении огнестрельного оружия в экипировку экипажей не поступало.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос до конца 2019 года определится с локацией центра подготовки космонавтов в Северо-Кавказском федеральном округе.