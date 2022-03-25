Рогозин: санкции Японии не скажутся на сроках создания спутников

Введённые властями Японии санкции в отношении приборостроительной корпорации «Российские космические системы» не повлияют на сроки создания космических спутников в РФ, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале. По его словам, цель этих ограничений — помешать госкорпорации выполнить государственный оборонный заказ.

Япония ввела санкции в отношении корпорации космического приборостроения — АО «Российские космические системы», входящей в состав государственной корпорации «Роскосмос». Цель — ограничить её возможности по выполнению государственного оборонного заказа и госконтрактов в интересах наших спутникостроительных фирм, — написал он.

Рогозин добавил, что санкции Японии «давно ожидаемые и не неожиданные», они будут парированы программой импортозамещения и на сроках создания космических аппаратов не скажутся.

Ранее Япония ввела санкции против 25 россиян и 81 российской организации из-за событий на Украине. Под санкциями оказались автомобильный и судостроительные заводы и производители электроники. Также вводится запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Новые санкции касаются главы ВЭБ Игоря Шувалова и родственников российских чиновников и бизнесменов. Под ограничения со стороны японских властей попали Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка, бизнесмен Алексей Мордашов, родственники Патрушева, Кириенко и Ротенбергов.