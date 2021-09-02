Рогозин прокомментировал дружбу России и США в космосе

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал дружеские отношения космонавтов из России и США на космической орбитальной станции МКС (Международная космическая станция). Об этом он рассказал в интервью для CNN.

Мы просто говорим о том, как мы можем продолжать наши товарищеские, дружеские отношения с нашими американскими партнёрами, в то время, пока правительство США вводит санкции против тех же организаций, которые поддерживают Международную космическую станцию, — высказался Рогозин.

При этом глава ведомства добавил, что считает американских партнёров «друзьями» и выразил надежду на сохранение взаимовыгодных отношений. Он даже обратился к властям США с просьбой «предложить условия своему российскому партнёру, значительно меньшему по численности населения и размеру экономики», достойные условия сотрудничества, при этом подчеркнув, что «мяч на стороне NASA».

Ранее Рогозин рассказал об ошибке российских астронавтов на МКС.