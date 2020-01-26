https://static.news.ru/photo/48338a8e-400d-11ea-b307-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦПК им. Ю.А. Гагарина

Переоборудованный Ту-204-300 доставит главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина на космодром Восточный. Это следует из материалов на сайте госзакупок.

Как пишет «Газета.Ru», вылет модернизированного для перевозки космонавтов борта намечен на 26 января. Глава Роскосмоса совершит рабочую поездку на космодром, посетит предприятия АО «„Информационные спутниковые системы“ имени академика М.Ф. Решетнёва» и АО «Красноярский машиностроительный завод».

Как указано в материалах госзакупок, фрахт Ту-204-300 стоит свыше 9,44 млн рублей.

Центру подготовки космонавтов передали два таких Ту-204-300 в 2019 году. Они носят имена «Сергей Королёв» и «Юрий Гагарин». Их задачи — перевозить космонавтов и оперативные группы Роскосмоса на космодромы. Каждый борт рассчитан на 53 посадочных места. На нём также есть шесть купе для космонавтов.

Сейчас они находятся в совместном владении авиакомпании «Космос». Их также планируется использовать для чартерных перевозок в интересах сторонних заказчиков.

Как писал NEWS.ru, Роскосмос собирается выяснить, завышена ли стоимость первого этапа строительства космодрома Восточный. Как указано в материалах госкорпорации, опубликованных на сайте госзакупок, проверка обойдётся в 255 млн рублей.