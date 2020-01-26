Переоборудованный Ту-204-300 доставит главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина на космодром Восточный. Это следует из материалов на сайте госзакупок.
Как
Как указано в материалах госзакупок, фрахт Ту-204-300 стоит свыше 9,44 млн рублей.
Центру подготовки космонавтов передали два таких Ту-204-300 в 2019 году. Они носят имена «Сергей Королёв» и «Юрий Гагарин». Их задачи — перевозить космонавтов и оперативные группы Роскосмоса на космодромы. Каждый борт рассчитан на 53 посадочных места. На нём также есть шесть купе для космонавтов.
Сейчас они находятся в совместном владении авиакомпании «Космос». Их также планируется использовать для чартерных перевозок в интересах сторонних заказчиков.
Как писал NEWS.ru, Роскосмос собирается выяснить, завышена ли стоимость первого этапа строительства космодрома Восточный. Как указано в материалах госкорпорации, опубликованных на сайте госзакупок, проверка обойдётся в 255 млн рублей.
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