Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил включить Турцию в совместный проект России и Казахстана по использованию космодрома Байконур.
Глава российской госкорпорации дал интервью агентству
Участниками такого проекта были бы Турция как страна, которая организует эти пуски, Россия, которая оказывает содействие в передаче технологий, и Казахстан, который предоставляет свой уникальный космический порт. Я думаю, это хорошая перспектива, — подчеркнул Рогозин.
Также генеральный директор Роскосмоса заявил о готовности РФ помочь в подготовке турецкого экипажа к полёту на МКС в 2023 году, когда Турецкая Республика будет отмечать 100-летие со дня основания, информирует
Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что в носимый аварийный запас (НАЗ) российских космонавтов может вернуться огнестрельное оружие, писал News.ru.