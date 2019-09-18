https://static.news.ru/photo/aee44a9a-da08-11e9-a2bb-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: NASA/via Globallookpress.com

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил включить Турцию в совместный проект России и Казахстана по использованию космодрома Байконур.

Глава российской госкорпорации дал интервью агентству Anadolu . Рогозин в ходе беседы удивился тому, что до сих пор «нет турецкого астронавта», и предложил от имени Роскосмоса запускать космические аппараты Турции с помощью российских ракет. Гендиректор отметил, что Анкара могла бы войти в проект по использованию космодрома Байконур.

Участниками такого проекта были бы Турция как страна, которая организует эти пуски, Россия, которая оказывает содействие в передаче технологий, и Казахстан, который предоставляет свой уникальный космический порт. Я думаю, это хорошая перспектива, — подчеркнул Рогозин.

Также генеральный директор Роскосмоса заявил о готовности РФ помочь в подготовке турецкого экипажа к полёту на МКС в 2023 году, когда Турецкая Республика будет отмечать 100-летие со дня основания, информирует RNS .

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что в носимый аварийный запас (НАЗ) российских космонавтов может вернуться огнестрельное оружие, писал News.ru.