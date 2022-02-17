Рогозин предложил проводить пилотируемые запуски «Союза» с космодрома Куру

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил с инициативой дооборудовать стартовый комплекс российских ракет «Союз», расположенный на космодроме Куру во Французской Гвиане. Это позволит производить с него запуски пилотируемых кораблей «Союз МС», написал глава госкорпорации в своём Telegram-канале.

Полагаю, что в настоящий момент России и Европе важно найти новые сферы и направления для сотрудничества. Одним из таких проектов могло бы стать дооборудование стартового комплекса «Союз» во Французской Гвиане до пилотируемого уровня, — написал Рогозин.

Он также отметил, что использование показавшего себя как надёжного российского корабля «Союз МС» стало бы «отличной идеей» в том случае, если европейские астронавты выразили желание самостоятельно добираться до МКС.

Это сэкономит европейским налогоплательщикам миллиарды евро и предоставит европейской космонавтике возможность быстро войти в клуб космических держав, обладающих всеми компетенциями в пилотируемых полётах, — добавил Рогозин.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что космодром Восточный будет строиться всегда. Он объяснил это тем, что каждый новый тип ракеты требует своего собственного стартового комплекса. Так, очередь для ракет-носителей типа «Союз-2» уже готова. Стартовый комплекс для «Ангары» будет построен к концу этого года. Затем начнётся строительство стартовых комплексов для «Амура СПГ».