Рогозин пожаловался Путину на коронавирус и сорванные планы Роскосмоса

https://static.news.ru/photo/0abfe1a0-7b3d-11ea-a6aa-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавируса крайне негативно отразилась на космической отрасли. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Не могу не сказать о крайне негативном влиянии пандемии коронавируса на реализацию наших планов и текущую деятельность, — цитирует «Интерфакс» руководителя ведомства, выступившего на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина.

Он сообщил, что застопорилось международное сотрудничество.

Гвианский космический центр, где мы на ракете «Союз-2» запускаем иностранные космические аппараты, практически полностью парализован. Французский персонал его покинул. Наши люди там остались для того, чтобы обеспечить безопасное хранение и обезвреживание разгонных блоков, — уточнил Рогозин.

По его словам, остановка гражданских производств во время карантина влечёт дополнительные расходы предприятий на выплату зарплаты и поддержание производственных мощностей. При этом персонал предприятий Роскосмоса, который задействован в исполнении задач в интересах Министерства обороны, а также на непрерывных производствах, на контрольно-испытательных станциях перспективных ракет, люди, обеспечивающие работу МКС, находятся на местах.

Президент РФ Владимир Путин предостерёг руководство Роскосмоса, как и руководителей других отраслей экономики России, от попыток прикрыть свои недоработки ситуацией с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что лидерство РФ в пилотируемой космонавтике необходимо сохранить. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин. По его словам, реализация этой задачи во многом связана с созданием транспортной системы новейшего поколения. Путин напомнил, что лётные испытания нового пилотируемого корабля планируется провести в 2023 году с космодрома Восточный. Президент потребовал проинформировать, какие меры принимает Роскосмос, чтобы запуск состоялся в срок.

Кроме того, российский лидер призвал активнее использовать механизмы государственно-частного партнёрства для реализации стоящих перед космической отраслью РФ задач. Подобные решения позволяют быстро и эффективно добиваться нужных результатов, в том числе создавать инновационные высокотехнологичные разработки и коммерчески успешные продукты.