Рогозин пошутил о русских деликатесах на МКС кадрами из «Ивана Васильевича»

https://static.news.ru/photo/6779f878-98f0-11eb-95ec-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал новость о доставке американскому и японскому астронавтам на МКС русских деликатесов. В своём Telegram он сопроводил этот материал кадрами из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

В фрагменте актёр Савелий Крамаров, сыгравший Феофана, перечисляет блюда, поданные к царскому столу после того, как Иван Грозный (Юрий Яковлев) «подчивать изволит». «Почки заячьи верчёные, головы щучьи с чесноком, икра чёрная, икра красная, заморская икра — баклажанная», — перечисляет герой Крамарова.

Так Рогозин отреагировал на то, что японца и американца накормят на космической станции блюдами из России. Астронавту из Японии привезут 38 блюд, в том числе мясное ассорти деликатесное, говядину под майонезом, гуляш, мясо в желе, омлет с куриным мясом, мясо куриное с мускатным орехом, мясо куриное с черносливом, язык говяжий в желе, икру баклажанную, икру кабачковую, мясо с перловой кашей, борщ с мясом, рассольник с мясом, суп харчо, творог с облепиховым пюре и другие.

Американцу достанется 51 одно блюдо, включая то же харчо и суп крестьянский. Об этом ТАСС рассказал завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.

Ранее глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон выразил надежду, что США и России удастся сохранить рабочие отношения в дальнейшем. Он считает сотрудничество с Москвой уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться.