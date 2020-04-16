Рогозин пошутил, что на следующей «Ангаре» вслед за Tesla полетит «КамАЗ»

https://static.news.ru/photo/3e4fe416-801f-11ea-a6aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в шутку пообещал на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Плесецк запустить «КамАЗ».

«КамАЗ» отправим за Tesla, — написал он в Twitter.

Таким образом он напомнил, что в 2018 году глава компании SpaceX Илон Маск запустил свой красный автомобиль Tesla на ракете сверхтяжелого класса Falcon Heavy.

Ранее сообщалось, что в ходе второго пуска ракете «Ангара-А5» с разгонным блоком «Бриз-М» предстоит вывести на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров) макет космического аппарата.

Как писал NEWS.ru Рогозин обвинил компанию Илона Маска SpaceX в недобросовестной конкуренции и лицемерии. По его словам, американский бизнесмен прибегает к демпингу и лоббированию санкций против РФ.