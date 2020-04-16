Рогозин пошутил, что на следующей «Ангаре» вслед за Tesla полетит «КамАЗ»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в шутку пообещал на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Плесецк запустить «КамАЗ».
«КамАЗ» отправим за Tesla, — написал он в Twitter.
Таким образом он напомнил, что в 2018 году глава компании SpaceX Илон Маск запустил свой красный автомобиль Tesla на ракете сверхтяжелого класса Falcon Heavy.
Ранее сообщалось, что в ходе второго пуска ракете «Ангара-А5» с разгонным блоком «Бриз-М» предстоит вывести на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров) макет космического аппарата.
Как писал NEWS.ru Рогозин обвинил компанию Илона Маска SpaceX в недобросовестной конкуренции и лицемерии. По его словам, американский бизнесмен прибегает к демпингу и лоббированию санкций против РФ.
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