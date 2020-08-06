Рогозин поручил создать корабль на замену «Союзу»

https://static.news.ru/photo/6d8ef41a-d871-11ea-9275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил разработать аналог советского пилотируемого корабля «Буран» на замену кораблям «Союз МС».

Нам если и делать замену «Союзу МС» для обслуживания орбитальных станций, <…> нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации — что-то по типу «Бурана» с возможностью посадки на взлётно-посадочные полосы, — сказал Рогозин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что уже поставил эту задачу инженерам. По его словам, корпорация «Энергия» и другие коллективы в ближайшее время будут предлагать свои варианты.

Рогозин также подчеркнул, что создание многоразового корабля займёт много времени, и отметил, что «Союз МС» прослужит ещё какое-то время за счёт модернизаций, однако постоянные модернизации «губительны для развития космической техники».

Как ранее писал NEWS.ru, российских космонавтов начали готовить к рекордному полёту к Международной космической станции. Достичь её корабль будет должен всего за три часа.