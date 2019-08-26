https://static.news.ru/photo/cf862bc4-c883-11e9-9f06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин распорядился создать специальную комиссию, которая оценит состояние Международной космической станции, всех её блоков и агрегатов.

Рогозин пояснил, что такая необходимость связана с возможным продлением работы МКС после 2014 года. Проверка должна показать, какие детали и узлы находятся в ресурсе или вне ресурса, есть ли резервирование по ним, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» успешно пристыковался к Международной космической станции со второй попытки.