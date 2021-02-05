Рогозин показал, как выглядит циклон из космоса

https://static.news.ru/photo/eb234ba2-686c-11eb-91bf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал снимок центральной части России со спутника «Метеор-М», на котором виден надвигающийся на Москву циклон.

На снимке с нашего спутника «Метеор-М» (аппаратура МСУ-МР) видно, что на столичный регион надвигается арктический циклон, — написал Рогозин под снимком в своём Telegram-канале.

Глава Роскосмоса также уточнил, что циклон несёт сильные морозы, температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов.

Как писал NEWS.ru, аномальные морозы продлятся в центре Европейской России до конца следующей недели. Во вторник, 9 февраля, столбики термометров покажут температуру на 8 градусов ниже климатической нормы февраля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Начиная с воскресенья, 7 февраля, температура на европейской части страны окажется ниже нормы на 7 градусов, а уже с понедельника-вторника — на 8. И потепления ждать не приходится. Такое понижение связано с перемещением холодных воздушных масс с северо-востока.

В течение следующей недели ночные температуры ожидаются в районе 20–25 градусов мороза, днём — минус 13–18.