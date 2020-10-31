Рогозин подписал контракт на строительство нового стартового комплекса

https://static.news.ru/photo/3c1f1638-1b71-11eb-af4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos via globallookpress.com/Global Look Press

Новый стартовый комплекс для российской ракеты-носителя «Союз-5» будет построен в Казахстане, на Байконуре. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Сегодня в Роскосмосе вместе с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдатом Мусиным подписали межправительственные документы и контракт [на строительство], — цитирует его РИА Новости.

В Роскосмосе сообщают, что контракт на оказание услуг по созданию комплекса «Байтерек» подписан между Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Роскосмос) и Совместным казахстанско-российским предприятием «Байтерек».

Разработка новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш»), которая должна заменить производимую на Украине ракету «Зенит», началась в 2016 году. В 2018 году Роскосмос заключил госконтракт с РКК «Энергия» на 61,2 млрд рублей на её создание и испытание. В рамках лётных испытаний, запланированных в 2023–2025 годах с космодрома Байконур, предполагается выполнить четыре пуска «Союза-5». Изготавливать ракету будет РКЦ «Прогресс».

Как писал NEWS.ru, НПО «Энергомаш» поставит первый двигатель для ракеты «Союз-5» в 2022 году, рассказал генеральный директор предприятия Игорь Арбузов. На работы по модернизации двигателя РД-171М до уровня РД-171МВ, предполагающие проектирование опытного образца и доработку, собираются выделить около 7 млрд рублей. Для надёжности каждое изделие пройдёт шесть, а иногда и больше испытаний и проверок. По словам Арбузова, «Энергомаш» изготовит шесть двигателей.