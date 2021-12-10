Рогозин поделился мнением о существовании жизни в космосе

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На разгонном блоке ракеты-носителя «Протон-М», который должен стартовать с Байконура 12 декабря, выявили ещё одно замечание. В связи с этим ракета будет перевезена в монтажный комплекс, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале. Пуск переносился уже несколько раз.

На разгонном блоке выявили ещё одно замечание. Рисковать не будем, техническое руководство приняло решение спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе. Уйдем с пуском на резервную дату, о которой сообщим...