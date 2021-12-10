Рогозин поделился мнением о существовании жизни в космосе
Рогозин объяснил, зачем искать жизнь во Вселенной
Анна Акимова
Анна Акимова
13:06, 10 декабря 2021
Дмитрий РогозинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Самый интересный вопрос в жизни — существование во Вселенной ещё кого-то кроме человека, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на форуме «Репутация». По его словам, поиск ответа на этот вопрос поможет обеспечить безопасность Земли, поэтому человечеству необходимы технологии, способные «увернуть» эту угрозу от планеты, передаёт РИА Новости.
Никто не может гарантировать, что что-то из космоса не прилетит и не закончит все наши планы одним ударом, — сказал Рогозин.
Глава Роскосмоса также поделился позицией о том, как достичь лидерства в компании. По его мнению, для этого нужно быть личностью, отстаивать свои принципы до конца, а также иметь наставника. При этом он раскритиковал коммерческие программы по обучению лидерским качествам.
Всё остальное, что вам расскажут <...>, забудьте, потому что туда приходят неудачники и рассказывают, как они мечтали бы стать лидерами, но у них не получилось. Короче, пустое занятие, — подчеркнул Рогозин.
Ранее Рогозин заявил, что российская военная спутниковая группировка обеспечивает вооружённые силы страны всем необходимым.