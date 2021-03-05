Рогозин поблагодарил США за «пинок»

https://static.news.ru/photo/59701466-7e4b-11eb-bc6a-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия должна сказать спасибо американцам за демпинг на рынке пусковых услуг. Из-за сложившейся ситуации ракетно-космическая отрасль России начала борьбу за сокращение издержек и оптимизацию цен на пусковые услуги Роскосмоса.

Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских «космических частников» как любой пинок сделали доброе дело, — отметил Рогозин в своём Telegram.

Рогозин отреагировал на новости о том, что цены на пусковые услуги по доставке грузов на МКС повысят. Отдельно он отметил фразу профильного американского СМИ о том, что ранее NASA проводило ценовую политику, «направленную на стимулирование рынка». Глава Роскосмоса заметил, что американская космическая корпорация «отстимулировала» рынок до полной «зачистки» всех неамериканских конкурентов, а теперь просто вводит нормальные цены — «почти естественного уровня».

Он также отметил, что нынешние цены NASA тем не менее будут формироваться с учётом государственных субсидий.

Накануне издание SpaceNews сообщило , что американцы почти в семь раз подняли цены на коммерческие услуги по доставке грузов на МКС и их возвращению на Землю. Так, один килограмм, который повезут на МКС, обойдётся в 20 тысяч долларов (ранее это стоило 3 тысячи), а возврат грузов подняли в цене с 6 тысяч долларов до 40 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что Международная космическая станция (МКС) будет функционировать до 2028 года. Решение об этом приняли на высшем уровне, заявил заместитель руководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО «РКК «Энергия» Герой России Юрий Гидзенко