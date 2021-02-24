Рогозин: первый пилотируемый полёт на МКС в 2021 году состоится 9 апреля

https://static.news.ru/photo/c39a2dfc-76be-11eb-b032-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Международный экипаж отправится на пилотируемом корабле «Союз МС-18» на МКС 9 апреля, рассказал руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Подобная экспедиция станет первой в 2021-м. Он надеется, что в 2021-м отрасль реализует крупные проекты, например инициативу «Вызов». В октябре планируются съёмки первой художественной ленты на орбите. Режиссёрское кресло займёт Клим Шипенко («Салют-7»), заявивший о своём желании отправиться на МКС.

Для нас это проект не киношный. Для нас это проект просветительский и образовательный. Я бы очень хотел, чтобы в рамках этого проекта мы показали тех выдающихся специалистов, рабочих, стартовиков, технологов, инженеров, конструкторов, — отметил Рогозин в эфире телестудии Роскосмоса.

Накануне межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила состав основного экипажа «Союза МС-18» для полёта на МКС. В него вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр Дубров и Сергей Корсаков. Дублёрами являются Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Дмитрий Петелин. В NASA отметили, что могут попросить Москву дополнительное место для своего астронавта.

Кроме того, следующим японским астронавтом, который отправится на МКС, станет Акихико Хошидэ. Он станет вторым в истории командиром МКС, представляющим Токио, рассказал директор московского представительства Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Ёсио Вада. Сейчас на орбите работает другой гражданин Страны восходящего солнца — Соичи Ногучи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания Axiom Space объявила состав экспедиции, в рамках которой космические туристы впервые взойдут на борт корабля Crew Dragon. Командиром команды станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Аллегриа. К Международной космической станции (МКС) на Crew Dragon также полетят бизнесмен и инвестор Ларри Коннор из США, его канадский коллега Марк Пати, а также предприниматель из Израиля Эйтан Стиббе.