Рогозин передал свой личный аккаунт в Twitter Роскосмосу

https://static.news.ru/photo/3a977f64-a586-11ea-892f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свою официальную страницу в Twitter глава Росксмоса Дмитрий Рогозин решил передать госкорпорации.

С 3 июня личные данные аккаунта сменились на данные Роскосмоса, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы корпорации Владимир Устименко.

Как отмечается, ранее у аккаунта Роскосмоса было 153 тысячи читателей, теперь у новой страницы будет 766 тысяч подписчиков.

По словам Устименко, вести две параллельные страницы не было смысла, поскольку принципиально важные публикации пресс-службы и так согласовывались с генеральным директором.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин удалил свой пост в Twitter, в котором он рассуждал о величии СССР. Перед этим он написал другое сообщение, в котором назвал первого президента РФ Бориса Ельцина предателем, сообщал NEWS.ru.