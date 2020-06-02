Рогозин передал свой личный аккаунт в Twitter Роскосмосу

Свою официальную страницу в Twitter глава Росксмоса Дмитрий Рогозин решил передать госкорпорации.
С 3 июня личные данные аккаунта сменились на данные Роскосмоса,
Как отмечается, ранее у аккаунта Роскосмоса было 153 тысячи читателей, теперь у новой страницы будет 766 тысяч подписчиков.
По словам Устименко, вести две параллельные страницы не было смысла, поскольку принципиально важные публикации пресс-службы и так согласовывались с генеральным директором.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин удалил свой пост в Twitter, в котором он рассуждал о величии СССР. Перед этим он написал другое сообщение, в котором назвал первого президента РФ Бориса Ельцина предателем, сообщал NEWS.ru.
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