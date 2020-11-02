Рогозин ответил Путину на слова о срыве сроков по космической программе

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на критику президента Владимира Путина, который говорил о срыве сроков реализации космических программ. Руководитель госкорпорации заявил, что с их утверждением тянет правительство.
Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжёлого класса и многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» были внесены в правительство РФ в установленные сроки — в августе сего года, — подчеркнул Рогозин.
Он выразил надежду, что после совещания с Путиным правительство согласует объёмы финансирования и примет программы.
Благодарен президенту за поддержку развития научного космоса. Это важный итог сегодняшнего совещания у Владимира Владимировича Путина, — написал он в Twitter.
Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что совершенствование космической инфраструктуры, увеличение орбитальной группировки и доли инновационных ракет являются приоритетными направлениями в ракетной-космической сфере. Он отметил, что Роскосмос до сих пор не утвердил ряд программ для достижения этих целей. Глава государства подчеркнул, что это необходимо сделать в ближайшее время.