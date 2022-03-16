Рогозин ответил на отказ Швеции запускать спутник MATS на российской ракете

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на отказ Швеции от запуска спутника MATS на российской ракете-носителе «Союз-2.1б». Совместный с российским метеоспутником «Метеор-М 2–3» старт должен был состояться на космодроме Восточный в конце 2022 года.





Баба с возу — кобыле (ракете) легче, — написал глава госкорпорации в Telegram.

Ранее шведское Национальное космическое агентство планировало запустить аппарат на орбиту для изучения атмосферных газов. Предполагалось, что он пробудет в экспедиции 2 года. Однако 3 марта руководство заявило об отказе запускать спутник на российской ракете из-за ситуации на Украине.

Мы выбрали российский запуск потому, что у России есть безопасные ракеты, но неделю назад мы решили рассмотреть другие альтернативы, — приводит РБК цитату генерального директора агентства Анны Ратсман.

Ранее в Роскосмосе заявили, что примут решение о сроках завершения сотрудничества по Международной космической станции после получения от США, Канады и Европы ответа о возможном снятии санкций с российских предприятий. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин уточнил, что уже отправлены соответствующие письма руководству НАСА, Европейского и Канадского космических агентств.